7 ottobre, Idf uccide terrorista che rapì Noa Argamani e diffonde video

L’Idf ha annunciato di aver ucciso sabato a Nuseirat, nella zona centrale di Gaza, Saher Nidal Saqr, considerato responsabile del rapimento di Noa Argamani e Avinatan Or durante l’assalto del 7 ottobre 2023 al Nova Festival in Israele. L’esercito israeliano ha diffuso un vide che aveva fatto il giro del mondo con le immagini dell’incursione di Hamas in Israele che mostravano Saqr mentre portava Argamani in moto verso la Striscia, dopo che lei e il compagno erano stati rapiti al festival. Saqr di recente stava pianificando attacchi contro truppe e civili israeliani “in collaborazione con terroristi appartenenti alle ali militari delle organizzazioni Hamas e Jihad Islamica, in sistematica violazione dell’accordo di cessate il fuoco”, ha dichiarato l’esercito. L’Idf ha affermato che è stato ucciso per “eliminare una minaccia”. Nel giugno 2024 Argamani venne liberata da un’unità speciale israeliana insieme ad altri tre ostaggi, Or venne rialscato il 13 ottobre 2025.