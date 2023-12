Disagi in un quartiere di Boston e nella cittadina di Randolph

Intense piogge e forti venti hanno colpito lo Stato americano del Massachusetts, creando numerosi disagi in diverse aree, tra cui la cittadina di Randolph e Dorchester, quartiere di Boston. Negli ultimi giorni era in vigore un’allerta per possibili inondazioni a New York, nel New Jersey, nel Connecticut e nel sud del New England. Il National Weather Service ha affermato che sono attesi fino a 12 centimetri di pioggia su parti di Long Island e nel Connecticut meridionale.

