Regno Unito, Trump: "I cinque arrestati volevano fare grossi danni"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito come “fantastici” gli arresti di 5 uomini per l’allarme esplosivi vicino alla base della Raf di Fairford, in Inghilterra. Parlando brevemente con i giornalisti a Medinah, nell’Illinois, mentre si recava al torneo di golf President’s Cup, ha aggiunto che gli uomini “puntavano a fare grossi danni”. Trump ha inoltre sottolineato che la collaborazione tra Washington e Londra “ha funzionato alla grande”. “Li tenevamo d’occhio da molto tempo e alla fine siamo riusciti a prenderli”, ha concluso.