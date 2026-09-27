Regno Unito, allarme esplosivi vicino a base Raf utilizzata dagli Usa: le immagini dal drone

La polizia britannica ha arrestato cinque uomini nei pressi di una base della Royal Air Force utilizzata dai bombardieri statunitensi durante la guerra con l’Iran. Il vice capo della polizia del Gloucestershire, Richard Ocone, ha dichiarato che gli agenti hanno ricevuto una segnalazione intorno alle 00:45 riguardo a tre veicoli sospetti diretti verso la base RAF di Fairford. Ocone ha spiegato che intorno ai veicoli è stato istituito un perimetro di sicurezza di 400 metri mentre l’unità di bonifica degli ordigni esplosivi dell’esercito li esaminava. La base RAF di Fairford ospita il 501° Combat Support Wing dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti ed è stata utilizzata per attacchi contro siti missilistici iraniani dall’inizio della guerra statunitense-israeliana contro l’Iran, il 28 febbraio. Il primo ministro Andy Burnham stava ricevendo aggiornamenti sulla situazione, ha riferito il suo ufficio.