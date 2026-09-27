Roma, sfilata di auto d'epoca per beneficenza nel centro storico

Una sfilata di auto d’epoca tra i monumenti simbolo della Capitale a sostegno della salute degli anziani fragili ha attraversato Roma domenica per la prima edizione di ‘Motori d’Eccellenza. Roma solidale in movimento’, l’iniziativa di beneficienza promossa dall’Associazione Negozi Storici di Eccellenza di Roma. A bordo delle vetture d’epoca, tra cu Balilla e Alfa Romeo, i proprietari di 22 storiche attività del commercio capitolino che hanno percorso le vie del centro partendo da Bocca della Verità per arrivare poi a Piazza Santi Apostoli. Il ricavato della giornata sarà interamente devoluto alla Banca delle Visite per garantire visite specialistiche ed esami medici urgenti alle persone della terza età in condizioni di difficoltà.