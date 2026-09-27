Iran, Araghchi: "Aspettiamo una risposta sulla proposta fatta agli Usa"

“L’Iran ha visto una prima reazione da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla propria proposta per risolvere la crisi, ma non ha ancora ricevuto la risposta definitiva di Washington tramite i mediatori”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, all’agenzia di stampa di Stato iraniana Irna, citato da Iran International. Araghchi ha riferito a Irna che Teheran sta aspettando che i mediatori comunichino la posizione degli Stati Uniti e deciderà come procedere in base a tale risposta. “Solo una soluzione negoziata può farli uscire da questa situazione di stallo. Questa è la nostra posizione”, ha affermato. “Le nostre condizioni sono chiare”, ha aggiunto, “qualsiasi mossa volta alla riapertura dello Stretto di Hormuz è subordinata al rispetto di queste condizioni”.