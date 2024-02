L'attuale presidente americano ringrazia gli elettori: "Dobbiamo organizzarci, mobilitarci e votare"

L’attuale presidente Usa Joe Biden ha vinto le primarie democratiche in Nevada in vista delle presidenziali di quest’anno. Quella di Biden è stata una vittoria facile, su Marianne Williamson e contro una serie di altri sfidanti meno noti. Pochi giorni fa aveva vinto le primarie dem in South Carolina.

“Voglio ringraziare gli elettori del Nevada per aver mandato me e Kamala Harris alla Casa Bianca quattro anni fa e per averci fatto fare un ulteriore passo avanti sulla stessa strada anche stasera. Dobbiamo organizzarci, mobilitarci e votare. Perché un giorno, quando ci guarderemo indietro, potremo dire che quando la democrazia americana era a rischio, l’abbiamo salvata, insieme” ha detto Biden.

