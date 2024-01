Automobilista miracolosamente illesa

A Livermore, piccola cittadina a est di San Francisco, negli Usa, una donna è stata salvata dopo aver trascorso 14 ore sul suo pickup, ribaltato in mezzo a un torrente in piena. Negli ultimi giorni la California è stata teatro di pesanti inondazioni per via delle incessanti piogge che l’hanno colpita. Nelle immagini, diffuse sui social dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Contea di Alameda, si vede l’esatto momento in cui l’automobilista viene tratta in salvo. “Sta bene, era infreddolita ma illesa”, hanno spiegato e autorità.

