Così il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller durante un briefing

Gli Stati Uniti “non sono coinvolti in nessun modo” nelle “terribili esplosioni” avvenute oggi in Iran mentre migliaia di persone si recavano alla tomba del generale Qassem Soleimani nel quarto anniversario della sua morte. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller durante un briefing. “E’ troppo presto per poter dire cosa potrebbe averle causate”, ha aggiunto Miller che ha precisato di non aver motivo di credere che “Israele sia stato coinvolto in questa esplosione”. “Esprimiamo le nostre condoglianze alle vittime e ai cari di coloro che sono morti”, ha concluso.

