L'ex first lady scomparsa il 19 novembre a 96 anni

La famiglia di Rosalynn Carter, scomparsa il 19 novembre all’età di 96 anni, ha dato il via a tre giorni di commemorazioni per l’ex first lady. Centinaia di persone hanno reso omaggio al feretro presso la Jimmy Carter Presidential Library and Museum, ad Atlanta, la capitale dello stato americano della Georgia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata