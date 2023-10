L'allarme è scattato intorno alle 22 locali ed è stato revocato dopo circa 3 ore

Almeno quattro persone sono state ferite, nessuna in modo grave, in una sparatoria avvenuta ieri sera, la notte in Italia, nel campus della Morgan State University di Baltimora, negli Stati Uniti. L’allarme è scattato intorno alle 22 locali ed è stato revocato dopo circa 3 ore. Il membro del Consiglio comunale Ryan Dorsey ha dichiarato in un post sul social X che “si ritiene che siano stati tre i tiratori che hanno sparato sulla folla”. Non sono stati annunciati arresti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata