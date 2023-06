Il maltempo sta colpendo soprattutto gli Stati Uniti meridionali, compreso il Texas dove sono state registrate 3 vittime

Edifici, case e negozi distrutti e danneggiati da una tempesta. Queste immagini sono state girate a Lawton, in Oklahoma, Usa. Il maltempo sta devastando molti Stati del sud e in Texas sono state registrate anche tre vittime. Il servizio meteorologico nazionale ha dichiarato che una seconda ondata di tempeste è in arrivo. Mentre è allerta tornado nell’area metropolitana di Oklahoma City.

