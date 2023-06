Oggi la firma della risoluzione dopo l'accordo bipartisan del Congresso

Con l’accordo sull’aumento del tetto del debito approvato dal Congresso, gli Stati Uniti hanno evitato la crisi e il collasso economico. Lo ha affermato il presidente Joe Biden dopo l’intesa bipartisan raggiunta tra Democratici e Repubblicani. “Quando mi sono candidato alla presidenza, mi è stato detto che i giorni del bipartitismo erano finiti. E che democratici e repubblicani non possono più lavorare insieme. Ma mi rifiuto di crederci perché l’America non può mai cedere a quel modo di pensare”, ha detto Biden, parlando alla nazione dallo Studio Ovale della Casa Bianca “L’economia sarebbe scivolata in recessione e otto milioni di posti di lavoro sarebbero stati persi. Era fondamentale raggiungere un accordo”, ha sottolineato Biden. La risoluzione sarà firmata oggi.

