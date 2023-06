Voto bipartisan per l'accordo Biden-McCarthy, che ora finisce sulla scrivania del presidente Usa

Per scongiurare il default degli Stati Uniti, anche il Senato ha approvato giovedì in tarda serata un pacchetto di tagli al bilancio e al tetto del debito, lavorando fino a notte fonda per concludere l’accordo bipartisan e inviarlo sulla scrivania del Presidente Joe Biden affinché diventi legge prima della scadenza, che si avvicina rapidamente.

Ma il risultato, dopo settimane di negoziati sul bilancio molto combattuti, risolve l’instabile questione del tetto del debito che rischiava di mettere a repentaglio l’economia statunitense e globale fino al 2025, dopo le prossime elezioni presidenziali. L’approvazione al Senato con un voto bipartisan, 63-36, ha rispecchiato lo schiacciante risultato della Camera del giorno prima, facendo affidamento sui centristi di entrambi i partiti per far passare il pacchetto Biden-McCarthy.

Biden ha dichiarato in una dichiarazione dopo il voto che i senatori di entrambi i partiti “hanno dimostrato ancora una volta che l’America è una nazione che paga i suoi conti e rispetta i suoi obblighi – e lo sarà sempre”. Ha dichiarato che firmerà la legge il prima possibile.

