Il presidente americano nell'anniversario della strage di Uvalde

Il presidente Joe Biden ha rilanciato il suo appello al Congresso affinché vari auna legislazione più severa in materia di armi, compresa la messa al bando per la vendita dei fucili d’assalto. “È il momento di agire” e “agiremo”, ha detto il presidente americano nel corso di una cerimonia alla Casa Bianca, in occasione del primo anniversario della strage di Uvalde. Biden ha anche chiesto una messa al bando dei caricatori di grandi capacità, controlli più stringenti sugli acquirenti di armi e altre misure restrittive.

