Tempeste e maltempo hanno colpito il Midwest, diverse vittime

Tempeste e tornado hanno attraversato il Sud e il Midwest negli Usa venerdì. Distrutti case e centri commerciali in Arkansas, crollato il tetto di un teatro durante un concerto heavy metal nell’Illinois, colpite le zone rurali dell’Indiana. Le autorità hanno dichiarato che almeno una persona è stata uccisa e più di due dozzine sono rimaste ferite, alcune in modo grave, nell’area di Little Rock. Anche la città di Wynne, nel nord-est dell’Arkansas, è stata devastata e i funzionari hanno segnalato due morti, oltre a case distrutte e persone intrappolate nelle macerie.

