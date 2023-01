Sono oltre 3.700 i voli che hanno subito ritardi e più di 640 sono stati cancellati

Stop dei voli negli Usa per tutta la mattina (ora italiana) per un problema al sistema. La Federal Aviation Administration (FAA), agenzia governativa Usa del dipartimento dei Trasporti che regolamenta l’aviazione civile nel Paese, ha poi revocato, intorno alle 15 ora italiana, lo stop dei voli negli Stati Uniti che era stato ordinato a seguito di un guasto informatico verificatosi nelle prime ore di mercoledì, guasto che ha causato migliaia di ritardi a cascata negli aeroporti di tutto il Paese. L’agenzia ha fatto sapere che continua a indagare sulle cause del problema. Sono oltre 3.700 i voli che hanno subito ritardi e più di 640 sono stati cancellati. Nelle immagini il Reagan National Airport. CREDIT WJLA

