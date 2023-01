In una dichiarazione a Nbc News, la Federal Aviation Administration (Faa) ha detto che si lavora al ripristino

La Federal Aviation Administration (FAA), agenzia governativa Usa del dipartimento dei Trasporti che regolamenta l’aviazione civile nel Paese, ha revocato lo stop dei voli negli Stati Uniti che era stato ordinato a seguito di un guasto informatico verificatosi nelle prime ore di mercoledì, guasto che ha causato migliaia di ritardi a cascata negli aeroporti di tutto il Paese. L’agenzia ha fatto sapere che continua a indagare sulle cause del problema. La FAA ha autorizzato la partenza di voli negli aeroporti di Newark Liberty e Atlanta Hartsfield-Jackson e ha aggiunto che le normali operazioni di traffico aereo riprenderanno gradualmente in tutti gli Stati Uniti dopo lo stop. Sono oltre 3.700 i voli che hanno subito ritardi e più di 640 sono stati cancellati.

Tutti i voli negli Stati Uniti erano stati bloccati a causa di un guasto al sistema informatico della Federal Aviation Administration, agenzia del dipartimento dei Trasporti statunitense. Lo riporta Sky news Usa. Molte persone su Twitter hanno raccontato di essere rimaste a terra a causa del tilt.

In una dichiarazione a Nbc News, la Federal Aviation Administration (Faa) ha dichiarato: “La Faa sta lavorando per ripristinare il suo sistema di avviso per le missioni aeree. Stiamo eseguendo i controlli di convalida finali e ripopolando il sistema ora. Le operazioni in tutto il sistema dello spazio aereo nazionale sono interessate. Forniremo aggiornamenti frequenti man mano che faremo progressi”.

Alle 6.30 circa della costa orientale degli Stati Uniti (le 12.30 ora italiana), il sito web di monitoraggio dei voli FlightAware segnalava 760 aerei in ritardo all’interno del Paese, in entrata o in uscita, e 91 cancellazioni.

Precisamente la Federal Aviation Administration (FAA) è al lavoro per ripristinare quello che è noto come Notice to Air Missions System (NOTAMs): si tratta di un sistema di avvisi che vanno da informazioni sui lavori di costruzione negli aeroporti a restrizioni di volo urgenti o apparecchiature in avaria e a tutti i voli, sia commerciali che militari, è richiesto di passare attraverso il sistema. Inizialmente il NOTAMs era disponibile con una linea telefonica diretta, ma con l’avvento di internet questa modalità è stata eliminata. L’agenzia FAA ha fatto sapere che alcune funzioni stanno iniziando a tornare in linea, ma che “le operazioni del sistema dello spazio aereo nazionale rimangono limitate”. La maggior parte dei ritardi è al momento lungo la costa est degli Usa.

Blocco voli fino alle 9 locali, oltre 1.200 ritardi

Tutti i voli in partenza dagli Stati Uniti sono stati bloccati fino alle 9 ora di Washington (le 15 in Italia). La Federal Aviation Administration (Faa) ha lavorato per ripristinare il suo sistema di avviso per le missioni aeree, che avvisa i piloti di potenziali pericoli lungo la rotta di volo. Lo riporta Sky News Usa. Circa 1.230 i voli in entrata o in uscita dagli Stati Uniti che sono stati ritardati oggi, secondo il sito di monitoraggio FlightAware, mentre 108 voli sono stati cancellati.

Casa Bianca: “Nessuna prova di cyberattacco per voli a terra”

La Casa Bianca riferisce che non ci sono prove di un cyberattacco per il guasto informatico che ha costretto a terra tutti i voli negli Stati Uniti. Il presidente Usa, Joe Biden, ha ordinato al dipartimento dei Trasporti di indagare sulle cause del guasto.

Biden chiede indagine su cause voli a terra

Il presidente Usa, Joe Biden, ha dato istruzioni al dipartimento dei Trasporti di indagare sulle cause del guasto informatico che ha costretto a terra tutti i voli negli Stati Uniti. Prima di lasciare la Casa Bianca, Biden ha riferito di essere stato informato dal segretario ai Trasporti Pete Buttigieg, che gli ha detto di non aver ancora identificato quale sia stato il problema. “Ho appena parlato con Buttigieg. Non sanno quale sia la causa. Ma sono stato al telefono con lui circa 10 minuti”, ha detto Biden, “gli ho detto di riferire direttamente a me quando lo scopriranno. Gli aerei possono atterrare in sicurezza, ma non decollare in questo momento. Non sappiamo quale sia la causa”. Buttigieg su Twitter ha riferito di essere in contatto con la Federal Aviation Administration (FAA) e che sta monitorando la situazione.

I have been in touch with FAA this morning about an outage affecting a key system for providing safety information to pilots. FAA is working to resolve this issue swiftly and safely so that air traffic can resume normal operations, and will continue to provide updates. — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) January 11, 2023

Fonti Amministrazione: “Nessuna prova di dolo per blocco voli”

“Non ci sono prove di dolo” nel guasto che ha colpito il sistema informativo della FAA, causando il blocco dei voli aerei negli Usa. Lo riferisce un alto funzionario dell’Amministrazione, citato dalla Cnn. In precedenza, anche la portavoce della Casa Bianca, Karine Jena-Pierre, in una dichiarazione aveva affermato che “in questo momento non ci sono prove di un cyberattacco”, ma che il presidente Joe Biden aveva ordinato al dipartimento dei Trasporti di condurre “un’indagine completa sulle cause” del guasto.

