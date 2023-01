In tutto quasi 4000 voli in ritardo negli Usa per un guasto ancora da chiarire

La Federal Aviation Administration (FAA) ha dato l’autorizzazione alla ripartenza dei voli dopo uno stop di ore per un guasto tecnico. Sono 3700 i voli in ritardo, 640 quelli cancellati, secondo le prime informazioni. In Texas, al Dallas Love Field Airport, iniziano lentamente a riprendere le attività. CREDIT WFAA

