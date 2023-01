La conduttrice televisiva e comica: "La gente ha perso le proprie case e le proprie vite. E' assurdo"

Un’alluvione ha colpito la California, negli Stati Uniti. Ad essere bersagliata dalle forti piogge è stata anche la città di Montecito dove vivono molti vip tra cui il principe Harry e la moglie Meghan, la cantante Katy Perry e anche la conduttrice televisiva e comica Ellen DeGeneres. Quest’ultima ha pubblicato su Twitter un video in cui filma un torrente in piena che scorre violentemente vicino a casa sua. “L’intera città di Montecito è sotto ordine di evacuazione. Questo è il quinto anniversario dalle alluvioni che hanno ucciso tante persone. La gente ha perso le proprie case, le proprie vite”, ha detto DeGeneres. “Questo è assurdo dopo cinque anni. C’è una pioggia senza precedenti. Questo ruscello vicino a casa nostra non scorre mai, mai. Dobbiamo essere gentili con madre natura. State al sicuro”, ha concluso la conduttrice tv.

