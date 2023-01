Blackout e problemi a San Francisco, strade allagate

Una gigantesca tempesta si è abbattuta sulla costa della California. Nella sola area della baia di San Francisco in 76mila sono rimasti senza luce. Si contano già alcuni sfollati. Le strade sono allagate. Mentre su tutta la zona costiera a rischio è stato ordinato il trasferimento della popolazione, anche nella contea di Santa Barbara. I funzionari della contea – viene riferito – stimano centinaia di persone debbano abbandonare la propria casa. Altri 19mila hanno subito blackout lungo la costa centrale. I voli in partenza da San Francisco sono stati cancellati. Le scuole resteranno chiuse.

Il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza “per consentire una risposta rapida e per avere un contributo per ripulire quel che rimaneva di un’altra potente tempesta che aveva colpito il territorio pochi giorni prima”. Per il direttore dell’ufficio dei servizi di emergenza del governatore della California, Nancy Ward, “questa potrebbe essere una delle tempeste più impegnative e di grande impatto che si sono abbattute in California negli ultimi cinque anni”.

