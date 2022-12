Il senatore Raphael Warnock ha sconfitto lo sfidante repubblicano Herschel Walker

Il senatore democratico Raphael Warnock ha sconfitto lo sfidante repubblicano Herschel Walker in Georgia nel ballottaggio per un posto in Senato alle elezioni di Midterm. La vittoria del primo senatore nero dello Stato garantisce ai democratici una maggioranza assoluta al Senato per il resto del mandato del presidente Joe Biden.

