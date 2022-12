"Dopo una campagna combattuta è per me un onore pronunciare le quattro parole più potenti mai dette in una democrazia: il popolo ha parlato", ha detto il senatore democratico

Il senatore democratico Raphael Warnock ha sconfitto lo sfidante repubblicano Herschel Walker in Georgia nel ballottaggio per un posto in Senato nelle elezioni Midterm. La vittoria del primo senatore nero dello Stato garantisce ai democratici una maggioranza assoluta al Senato per il resto del mandato del presidente Joe Biden senza bisogno del voto della vicepresidente Kamala Harris. Con l’affermazione al ballottaggio di Warnock i Democratici avranno infatti una maggioranza di 51 seggi a 49. Nelle elezioni del mese scorso Warnock aveva superato Walker, una leggenda del football americano che aveva guadagnato la sua fama all’Università della Georgia e successivamente nella Nfl negli anni ’80, di 37 mila voti su quasi 4 milioni espressi, ma non aveva raggiunto la soglia del 50% necessaria per evitare il ballottaggio.

“Dopo una campagna combattuta è per me un onore pronunciare le quattro parole più potenti mai dette in una democrazia: il popolo ha parlato”. Così il senatore democratico Raphael Warnock dopo la vittoria al ballottaggio in Georgia contro il rivale repubblicano Herschel Walker nel primo comizio dopo i risultati tenutosi in un hotel nel centro di Atlanta. “Dico spesso che un voto è una specie di preghiera per il mondo che desideriamo per noi stessi e per i nostri figli”, ha dichiarato il 53enne pastore battista e primo senatore nero del suo Stato. “Georgia, hai pregato con le tue labbra e le tue gambe, le tue mani e i tuoi piedi, le tue teste e i tuoi cuori. Hai fatto il duro lavoro, ed ora eccoci qui insieme”.

