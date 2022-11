Arriva dalla Pennsylvania e pesa oltre 900 chili

Tagliato in Pennsylvania l’abete scelto per essere l’albero di Natale ufficiale della Casa Bianca. L’abete adornerà la Blue Room della Casa Bianca. Proviene dalla fattoria Evergreen Acres Christmas Tree di Auburn, a circa 145 chilometri da Philadelphia. Il mese scorso i funzionari della Casa Bianca hanno visitato l’azienda per scegliere l’albero. L’abete pesa oltre 900 chili. È la seconda volta che Evergreen fornisce l’albero della Casa Bianca. Nel 2000, Evergreen ha fornito un albero alla Casa Bianca di Clinton.

