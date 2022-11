Il senatore ha vinto nello Stato, i dem possono mantenere il controllo al Senato vincendo in Nevada o Georgia

Il senatore democratico Mark Kelly ha vinto nello Stato dell’Arizona, nelle elezioni di midterm. Kelly ha sconfitto venerdì il venture capitalist repubblicano Blake Masters, portando il suo partito a un solo seggio dal controllo del Senato. Con il voto di spareggio del vicepresidente Kamala Harris, i democratici possono mantenere il controllo del Senato vincendo la corsa in Nevada, che è ancora troppo presto per essere definita, o il ballottaggio del mese prossimo in Georgia. I repubblicani devono ora vincere entrambe le gare in sospeso per ottenere la maggioranza. Altre competizioni in Arizona, tra cui l’attentissima corsa per la carica di governatore tra la democratica Katie Hobbs e la repubblicana Kari Lake, sono ancora troppo presto per essere definite.

Kelly, ex astronauta della NASA che ha volato nello spazio per quattro volte, è sposato con l’ex rappresentante degli Stati Uniti Gabby Giffords. La vittoria di Kelly in un’elezione speciale del 2020, causata dalla morte del senatore repubblicano John McCain, ha dato ai democratici entrambi i seggi del Senato dell’Arizona per la prima volta in 70 anni. Il cambiamento è stato favorito dalla rapida evoluzione demografica dello Stato e dall’impopolarità di Trump. La campagna elettorale di Kelly per il 2022 si è concentrata in gran parte sul suo sostegno ai diritti come l’aborto, sulla protezione della sicurezza sociale, sulla riduzione dei prezzi dei farmaci e sulla garanzia di un approvvigionamento idrico stabile nel bel mezzo della siccità, che ha ridotto l’apporto di acqua del fiume Colorado all’Arizona.

