Seggi aperti negli Stati Uniti per le legislative di metà mandato: 168milioni i cittadini chiamati alle urne

Urne aperte negli Stati Uniti per le elezioni di Midterm, di “metà mandato” appunto e così definite perché si tengono ogni quattro anni a metà del mandato del presidente in carica. Sono 168milioni gli americani chiamati al voto per rinnovare tutti i 435 seggi della Camera dei rappresentanti, il cui mandato dura due anni, e un terzo dei 100 seggi del Senato (35 per l’esattezza in questa tornata) che invece rimangono in carica sei anni. Differentemente dalla Camera le elezioni dei membri del Senato avvengono in momenti dfferenti in modo tale che quest’ala del Congresso continui a riflettere gli equilibri del Paese.

Storicamente il partito al governo, in questo caso quello Democratico, tende a perdere seggi durante le Midterm elemento che rende più complicato il passaggio di un qualunque disegno di legge voluto dal presidente o dal suo partito: senza una maggioranza alle camere va da sé che la strada di qualunque provvedimento parta in salita.

L’attuale situazione

Attualmente i democratici possono vantare non solo l’inquilino della Casa Bianca ma anche la maggioranza in Congresso. In realtà il Senato è diviso esattamente a metà: i dem vantano 50 seggi così come i repubblicani. C’è un però che garantisce la maggioranza al partito dell’asinello: la Costituzione americana prevede infatti che in caso di pareggio durante una votazione il vice-Presidente (Kamala Harris in questo caso) possa votare per sciogliere lo stallo. Per quanto riguarda la Camera la maggioranza dei dem è garantita dai 221 seggi contro i 212 dei repubblicani.

L’elezione dei governatori in 36 Stati

In aggiunta gli elettori di 36 Stati sono chiamati ad eleggere anche i propri governatori mentre in 30 si eleggerà anche il procuratore generale. Le gare con la posta in gioco più alta sono quelle nei cosidetti “swing state”, Arizona, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, dove i candidati Gop hanno presentato azioni legali per annullare i voti anticipati per corrispondenza. L’invito rivolto ai propri sostenitori è infatti quello di votare di persona nell’Election Day.

L’early voting

Sono quasi 44,5 milioni le persone che hanno già votato con l’early voting e non sono stati segnalati problemi durante il voto anticipato. Molti degli Stati offrono infatti la possibilità di votare per posta o di persona giorni o settimane prima della data ufficiale delle elezioni.

I referendum, dall’aborto alla legalizzazione della marijuana

Non solo Congresso e governatori, molti elettori a stelle e strisce si esprimeranno anche su una serie di questioni referendarie. Sono quattro i temi in discussione: l’aborto, la legalizzazione della marijuana, modifiche al voto e schiavitù. Per quanto riguarda l’interruzione di gravidanza in California, Michigan e Vermont si voterà per garantirlo mentre in Kentucky e Montana per limitarlo.

Apertura e chiusura delle urne

I primi seggi si sono aperti alle 6 del mattino sulla Costa orientale degli Stati Uniti (le 12 in Italia) e si chiuderanno nell’arco di sette ore, a partire dalle 18:00 (le due di notte in Italia) sempre della costa Est in alcune parti dell’Indiana e del Kentucky fino all’una di notte nell’Alaska occidentale (le sette di mercoledì mattina in Italia).

Trump: “Il 15 novembre farò un grande annuncio”

L’ex presidente Trump ha chiuso il suo comizio a Dayton, in Ohio, nella serata finale della campagna elettorale di midterm senza rompere gli indugi su una sua corsa alla Casa Bianca per il 2024, come previsto da molti media, ma di fatto lo ha lasciato intendere. “Martedì 15 novembre farò un grande annuncio a Mar-a-Lago”, ha detto il tycoon, lasciando intendere che sarà quello il momento in cui annuncerà la sua nuova discesa in campo.”La maggioranza silenziosa è tornata, ci riprenderemo il Paese”, ha detto Trump ai suoi sostenitori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata