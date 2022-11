Le parole dell'ex presidente americano alla vigilia delle elezioni di midterm

(LaPresse) Donald Trump dichiara che il 15 novembre in Florida farà un grande annuncio. Probabilmente sulla sua candidatura alla Casa Bianca. I media americani si aspettavano una dichiarazione proprio durante il suo ultimo comizio in Ohio, ma l’ex presidente americano ha preferito concentrarsi sulle votazioni di midterm facendo slittare “the big announcement”. “Si tratta di un’elezione che salva il Paese. La più importante della storia americana”, dice Trump sul palco di Vandalia a sostegno del candidato senatore JD Vance. “Questo è l’anno in cui ci riprenderemo la Camera, il Senato e l’America e nel 2024 ci riprenderemo la Casa Bianca”.

