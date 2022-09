Ultima tappa del suo viaggio in Asia

(LaPresse) – La vice presidente Usa Kamala Harris, giunta in Corea del Sud per l’ultima tappa del suo viaggio di quattro giorni in Asia, dopo avere incontrato a Seul il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, si è recata in visita nella Zona demilitarizzata (DMZ) che divide le due Coree.

