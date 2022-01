Poi Trump annuncia in caso di corsa, e di vittoria, per la Casa Bianca alle prossime elezioni un trattamento "corretto e giusto", per coloro che hanno partecipato all'assalto del 6 gennaio e che sono stati condannati

Bisogna salvare l’America da Joe Biden che sta portando il Paese verso la terza guerra mondiale. La pensa così Donald Trump nel corso di un comizio a Conroe in Texas. “Il nostro Paese è arrabbiato e vuole essere rispettato di nuovo – dice Trump – insieme dobbiamo salvare l’America. L’incompetenza di Joe Biden ci sta facendo rischiare una terza guerra mondiale”. L’ex presidente Usa parla di Corea del Nord, del ritiro “catastrofico” dall’Afghanistan, di immigrazione dai confini con il Messico, e della mancanza di rispetto della Russia con quello che sta accadendo in Ucraina. Poi Trump annuncia – in caso di corsa, e di vittoria, per la Casa Bianca alle prossime elezioni – un trattamento “corretto e giusto”, anche la grazia, a coloro che hanno partecipato all’assalto del 6 gennaio e che sono stati condannati. “Nel 2022 – chiude Trump – ci riprenderemo il Congresso. Siamo a nove mesi dalle elezioni di metà mandato e sappiamo di aver bisogno di una vittoria. Nel 2024 ci riprenderemo la Casa Bianca”.

