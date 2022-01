Bruxelles, 26 gen. (LaPresse) – “Chiediamo ancora una volta alla Russia di procedere ad una immediata de-escalation. Crediamo fermamente che le tensioni e i disaccordi debbano essere risolti attraverso il dialogo e la diplomazia, non con la forza. Quindi oggi la Nato ha trasmesso o scritto proposte alla Russia. Lo abbiamo fatto in parallelo con gli Stati Uniti”. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa sulla crisi ucraina.

