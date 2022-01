Nel rogo di un condominio morirono 19 persone, tra cui 9 bambini

Una veglia per ricordare le vittime del maxi-incendio scoppiato in un condominio nel Bronx, a New York, si è svolta martedì sera. Diversi i cittadini della zona che sono scesi in strada con candele per commemorare le 19 vittime. Il rogo, secondo i vigili del fuoco sarebbe stata una stufa elettrica malfunzionante a far scoppiare l’incendio.

