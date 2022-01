L'incendio provocato dal malfunzionamento di una stufa elettrica

(LaPresse) – Sarebbe stato il malfunzionamento di una stufetta elettrica in un appartamento a provocare il rogo in un palazzo nel Bronx a New York. 19 persone sono morte e altre 32 sono rimaste ferite nelle fiamme. La maggior parte delle vittime è di origine africana.

