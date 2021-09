Al Memoriale degli attentati la cerimonia alla presenza di Biden

(LaPresse) – Nel ventennale degli attacchi dell’11 settembre 2001 al Memoriale del World Trade Center si è tenuta la cerimonia per ricordare chi perse la vita nello schianto delle Torri Gemelle. I parenti hanno letto i nomi delle vittime alle presenza del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e della First Lady Jill Biden e degli ex presidenti Barack Obama e Bill Clinton con le mogli Hillary Clinton e Michelle Obama.

