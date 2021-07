Il presidente Usa: "La guerra contro il virus non è ancora finita"

Il presidente Usa Joe Biden mette in guardia: “Non abbiamo ancora finito la guerra contro questo virus” spiega, a proposito del Covid. Poi parla della variante Delta e dei vaccini: “Milioni di persone sono ancora non vaccinate e non protette – spiega Biden in conferenza stampa – E per questo le loro comunità, i loro amici sono a rischio. Questo è un problema ancora più grande per via della variante Delta”.

