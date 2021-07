Nel Paese si festeggia il Giorno dell'Indipendenza. Il presidente: "Sono preoccupato che altre persone muoiano"

Gli Stati Uniti celebrano il 4 luglio, avendo però mancato l’obiettivo di vaccinare completamente 160 milioni di abitanti e il 70% della popolazione adulta con almeno una dose entro quella data. Era una promessa del presidente Biden, sin dall’inizio del mandato deciso ad accelerare sul contrasto alla pandemia di Covid-19 per riportare il Paese alla normalità il più presto possibile. Invece, è arrivata la variante Delta e città come Los Angeles e St. Louis hanno frenato sulle riaperture, chiedendo alle persone vaccinate di tornare a indossare le mascherine, mentre gli ospedali tornano a riempirsi in Stati come Missouri e Utah dove gran parte della popolazione non è vaccinata. “Non sono preoccupato” che ci sia “un’altra epidemia a livello nazionale”, ha detto Biden, ma “sono preoccupato che altre persone muoiano”.

Nonostante ciò, la Casa Bianca celebrerà il giorno dell’Indipendenza accogliendo circa mille operatori sanitari di prima linea e militari nei giardini della residenza. Inevitabili le critiche al democratico, respinte dai suoi collaboratori in nome dei molti esiti positivi della campagna contro il Covid-19, come il calo del 90% dei decessi e delle ospedalizzazioni da gennaio e i due terzi della popolazione anziana completamente immunizzati. Secondo Abc News, servono ancora settimane perché siano raggiunti gli obiettivi vaccinali previsti per il 4 luglio. Per i Centers for Disease Control and Prevention, il 66,7% delle persone adulte ha ricevuto sinora almeno una dose, mentre sono 149 milioni quelle immunizzate con due dosi.

Il tasso attuale di immunizzazioni è di 357mila adulti al giorno con la prima dose, dato che preoccupa molti, di fronte alla veloce diffusione della variante Delta, individuata per la prima volta in India. La Casa Bianca, tramite la portavoce Jen Psaki, si è detta “fiduciosa” nella sicurezza del barbecue nel giardino così come in quelli nei cortili dei privati, per celebrare come tradizione. Non tutti la pensano così, però, e in vari Stati sono stati diffusi appelli al rispetto delle misure di precauzione per non “peggiorare la situazione”. Gli Usa restano il primo Paese al mondo per contagi confermati (con 33,7 milioni), nonché per decessi (605mila), seguiti da India (30,5 milioni e 402mila), e Brasile (18,7 milioni e 523mila).

