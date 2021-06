I soccorritori scavano ininterrottamente da cinque giorni, all'appello mancano ancora 150 persone

(LaPresse) Oreo è un cane piccolo, capace di raggiungere anfratti che altri animali di taglia più grande non riescono a esplorare. L’animale è arrivato dal Messico in aiuto dei soccorritori che da cinque giorni scavano tra le macerie del palazzo di 12 piani crollato a Surfside, in Florida. Al suo fianco c’è il suo accompagnatore Nessuno è stato estratto vivo dai resti dell’edificio più in là del primo giorno dal cedimento, ma ci sono ancora speranze di trovare qualche superstite. Sono 150 le persone che mancano ancora all’appello, solo nove i morti accertati. Oreo ed è stato portato a Miami dal suo addestratore, Moises Soffer, che fa parte di un’organizzazione chiamata Cadena International: “Può andare dove vuole grazie alla sua taglia: può entrare in posti – ha spiegato l’uomo – dove i cani di grossa taglia non riuscirebbero ad andare”. E anche il peso leggero aiuta: può accedere ad aree anche instabili senza rischiare di provocare altri crolli.

