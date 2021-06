Sale a 4 morti e 159 dispersi il bilancio delle vittime

E’ salito a quattro morti e circa 150 dispersi il bilancio delle vittime del crollo di un edificio di 12 piani a Miami. In un video girato da un testimone, si vede l’edificio quasi sbriciolarsi in parte, in una nube di fumo e macerie. Sul posto sono ancora al lavoro i soccorritori, diverse persone sono state estratte vive dalle macerie. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il crollo del palazzo. NO ARCHIVIO

