L'udienza si è chiusa, dopo molte ore, senza alcuna decisione

(LaPresse) Ore calde negli Usa dove si attende il verdetto del processo a Derek Chauvin per la morte di George Floyd, l’afroamericano ucciso durante un fermo di polizia il 25 maggio 2020. Blindata Minneapolis dove centinaia di manifestanti attendono davanti al tribunale. Sicurezza rafforzata anche in molte altre città americane, dove si temono scontri dopo il pronunciamento della sentenza. L’udienza si è chiusa, dopo molte ore, senza alcuna decisione. Possibile un discorso di Joe Biden alla nazione dopo il verdetto che non dovrebbe arrivare prima di domani.

