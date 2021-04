Il presidente americano: "L'immobilismo non è un'opzione"

Il presidente americano Joe Biden ribadisce l’importanza di agire in fretta dopo la sua decisione di stanziare oltre 2mila miliardi, destinati agli investimenti pubblici, per rilanciare il Paese. “Nelle prossime settimane, io e la vicepresidente incontreremo repubblicani e democratici per ascoltare tutti e saremo aperti a buone idee e negozieremo in buona fede. Ma ciò a cui non saremo aperti è il non fare nulla, l’immobilismo semplicemente non è un’opzione”, ha dichiarato il capo della Casa Bianca che ha ribadito: “Non si tratta di un piano di ritocchi marginali, è un piano di investimenti che accade in America una volta in una generazione”.

