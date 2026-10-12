Ucraina, Trump annuncia una “tregua energetica” con la Russia e minaccia lo stop delle armi a Kiev

L’entrata in vigore di un “cessate il fuoco energetico” con effetto “immediato” e concordato tanto dalla Russia quanto dall’Ucraina. È l’annuncio a sorpresa effettuato da Donald Trump poche ore dopo l’attacco frontale a Volodymyr Zelensky.

Le parole del tycoon non sembrano però essere frutto di un’intesa. Il leader di Kiev lo definisce una “novità” di cui non era a conoscenza. “Se il presidente Trump ha raggiunto un accordo con Putin, per favore fateci sapere quando inizierà il cessate il fuoco. Siamo pronti e lo rispetteremo”, afferma. Successivamente lo stesso leader di Kiev rende noto che le forze armate di Mosca avrebbero effettuato un raid su una centrale elettrica nella regione di Kharkiv “dopo” la dichiarazione rilasciata dal presidente americano. Zelensky poi si toglie qualche sassolino rispondendo per le rime all’invito da parte del tycoon di farsi da parte e indire nuove elezioni. “Con tutto il rispetto per il presidente Trump, spetta alla nostra società, al nostro popolo, scegliere un leader piuttosto che un’altro“, argomenta ribadendo di essere disposto a effettuare le elezioni, ma a condizione che la Russia accetti “una tregua di 60 giorni” per organizzarle.

Zelensky incassa il sostegno dei leader europei, a partire dalla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen e del presidente francese Emmanuel Macron, ma potrebbe trovarsi di fronte a un nuovo fronte nel suo complesso rapporto con gli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dal Financial Times, infatti, Trump avrebbe minacciato di bloccare le forniture di armi all’Ucraina qualora Kiev non smettesse di attaccare le raffinerie russe.

Lo scherno di Mosca a Zelensky e le preoccupazioni europee

Forte dell’accordo sul diesel con gli Stati Uniti, il Cremlino definisce Zelensky un leader che si trova in uno “stato di isteria” e pertanto “incapace di compiere azioni ben ponderate”, altrimenti “dimostrerebbe di essere predisposto ai negoziati di pace”. Dall’Europa giunge poi un nuovo allarme su quelli che potrebbero essere i piani di Mosca. Secondo alcune fonti di intelligence, la Russia starebbe “intensificando” i suoi piani per tentare di uccidere dirigenti al vertice delle principali aziende europee nel settore della Difesa. Alcune di esse – viene spiegato – starebbero incrementando le misure di sicurezza interne dei propri top manager. Un’altra accusa a Mosca arriva infine da Andy Burnham. Il premier britannico dichiara di aver chiesto una volta giunto la scorsa estate a Downing Street se la Russia avesse giocato un ruolo nel voto sulla Brexit ricevendo una risposta “chiara e affermativa”.