Usa-Russia, Trump: “Mosca fornirà 300mila tonnellate di gasolio e i prezzi scenderanno”. Zelensky: “Putin ripagherà con il terrore”

“La Russia fornirà immediatamente oltre 300mila tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, altre 500mila tonnellate nel corso del mese di novembre e 1 milione di tonnellate subito dopo. Inoltre, in base alle condizioni delle proprie raffinerie di gasolio, la Russia consegnerà, entro breve tempo, 3.000.000 di tonnellate di gasolio. Grazie al nostro controllo totale dello Stretto di Hormuz e a questo importante annuncio sull’energia russa, i prezzi del gasolio per gli americani e, di fatto, per il mondo intero, scenderanno in modo rapido”. Lo ha scritto su Truth il presidente americano Donald Trump dopo la telefonata avuta con Vladimir Putin. “Prezzi più bassi per gli americani, soprattutto per i nostri grandi agricoltori, allevatori e autotrasportatori, sono la mia massima priorità. Questo è un annuncio molto importante”, ha aggiunto. “Inoltre, è fondamentale comprendere che l’Iran non si doterà di armi nucleari”, ha concluso Trump.

Dopo la telefonata il Dipartimento del Tesoro americano ha dichiarato di aver sospeso le sanzioni al diesel russo rilasciando una licenza temporanea per consentirne la fornitura al mercato globale.

Zelensky critica stop sanzioni Usa: “Putin ripagherà il gasolio con il terrore”

“La pace non si raggiunge mai con la debolezza. Fare regali a Putin non porterà la pace né alcun beneficio al mondo civilizzato. La Russia ‘ripagherà’ il gasolio con ulteriore terrore e perfidia”. E’ un passaggio di lungo posto scritto su X dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo l’annuncio da parte degli Usa della revoca temporanea delle sanzioni al diesel russo. “Permettere alla Russia di vendere prodotti petroliferi significa investire in una guerra che deve finire, non prolungarsi. Ciò che serve è una vera de-escalation con la Russia su base reciproca”, aggiunge il leader di Kiev. “Contiamo sul giusto sostegno dell’America per la nostra difesa della vita, per la nostra difesa del popolo ucraino, e sul fatto che gli Stati Uniti intrattengano un dialogo altrettanto forte con la Russia. Un dialogo forte, non debole”, sottolinea ancora.

Zelensky: “Decisione Trump su gasolio ingiusta e disonesta”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato ad Axios, in un’intervista telefonica, che la decisione del presidente degli Usa, Donald Trump, di revocare unilateralmente le sanzioni contro la Russia e di consentirle di esportare gasolio è stata “ingiusta e disonesta”. “Sembra un regalo di compleanno per Putin. È una cosa assolutamente orribile”, ha detto Zelensky, riferendosi al compleanno del presidente russo all’inizio della settimana.

Putin: “Forniremo petrolio a Usa e al mondo”

La Russia “ha confermato la propria disponibilità a fornire petrolio e prodotti petroliferi ai mercati americano e globale”. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, secondo quanto reso noto dal Cremlino, che riferisce del colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “Sono certo che ciò avrà un impatto positivo sull’intera economia mondiale”, ha aggiunto Putin.