Ucraina, Zelensky risponde a Trump: “Spetta al nostro popolo scegliere il suo leader”

Volodymyr Zelensky replica a Donald Trump, secondo cui è arrivato il momento per l’Ucraina di avere un nuovo presidente. “Con tutto il rispetto per il presidente Trump, spetta alla nostra società, al nostro popolo, scegliere un leader o l’altro”, ha detto il numero uno di Kiev nel corso di un’intervista a Abc. “Spetta agli ucraini decidere quando votare, come farlo e scegliere una persona piuttosto che un’altra”, ha ribadito Zelensky che, però, conta ancora sul sostegno di Washington “per fermare Putin. Questo è l’obiettivo principale: fermare questa guerra”.

Zelensky: “Se Putin accetta una tregua si possono tenere le elezioni”

Se il presidente russo Vladimir Putin dovesse concedere “una tregua di 60 giorni” allora “organizzeremo le elezioni”, ha affermato ancora Zelensky. “Naturalmente, saremo pronti ad accettare qualsiasi scelta del popolo ucraino”. “I prezzi stanno aumentando a causa della guerra in Medio Oriente e del blocco di Hormuz“. “Se vogliamo parlare alle persone in modo chiaro bisogna dire loro la verità, non si scherza con le persone”, ha aggiunto in merito alla crisi e al conflitto in Medio Oriente.

Trump annuncia un cessate il fuoco energetico. Zelensky: “Non lo sapevo”

Intanto Trump, con un posto su Truth, ha annunciato “con effetto immediato” l’entrata in vigore di un “cessate il fuoco energetico” fra Russia e Ucraina. “Entrambe le parti hanno concordato. Non infrangetelo!“, ha affermato il tycoon.

Il post su Truth con cui Donald Trump ha annunciato il cessate il fuoco energetico. (Immagine da Truth Social, Donald Trump)

La notizia, però, sembrerebbe non essere arrivata a Zelensky che, in una conversazione telefonica con Axios, ha definito una “novità” l’annuncio del leader statunitense. “Se il presidente Trump ha raggiunto un accordo con Putin, per favore fateci sapere quando inizierà il cessate il fuoco. Siamo pronti e lo rispetteremo”, ha detto Zelensky.

Zelensky: “Sosteniamo il cessate fuoco se la Russia fa altrettanto”

“Ho appena parlato con Mark Carney, Alex Stubb e il segretario della Nato, Mark Rutte. Abbiamo discusso del cessate il fuoco energetico annunciato dal Presidente Trump. L’Ucraina sostiene il cessate il fuoco ed è importante che anche la Russia lo sostenga”, ha ha scritto su X Zelensky.

I just spoke with @MarkJCarney, @alexstubb, and @SecGenNATO Mark Rutte. We discussed the energy ceasefire announced by President Trump. Ukraine supports the ceasefire, and it is important that Russia support it as well. We are awaiting details from the American side. For our part, Ukraine always FULLY supports steps toward de-escalation, the protection of lives, and the decisions needed to end the war and guarantee lasting peace. Thank you! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2026

“Siamo in attesa di dettagli dalla parte americana – ha aggiunto – da parte nostra, l’Ucraina sostiene sempre pienamente le misure volte alla de-escalation, alla protezione delle vite umane e alle decisioni necessarie per porre fine alla guerra e garantire una pace duratura”.

Von der Leyen sente Zelensky: “Sostegno a Kiev, guerra in fase più cupa”

La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha avuto un colloquio telefonico con il leader ucraino. “Sostengo pienamente l’appello per un cessate il fuoco che protegga le forniture alimentari globali e le infrastrutture energetiche in Ucraina e Russia”, ha detto. “La guerra è entrata in una nuova fase, più cupa. La Russia sta temporeggiando sul campo di battaglia e colpisce i civili ben oltre le linee del fronte. Ho espresso la nostra solidarietà al popolo ucraino e il mio pieno sostegno al presidente Zelensky nella sua lotta per la libertà del suo popolo”, ha aggiunto.

Good call with @ZelenskyyUa today. Fully supported the call of President Zelenskyy for a ceasefire that would protect global food supplies and energy infrastructure in Ukraine and Russia The war has entered a new, grimmer phase. Russia is stalling on the battlefield and striking civilians far behind the front lines. I conveyed our solidarity with the Ukrainian people. And my full support for President Zelenskyy as he leads the fight for his people’s freedom. Ukraine will be front and centre at this week’s European Council. We will discuss its funding needs for the year ahead and how to mobilise fresh global support. This week, the EU will also provide further funding for drones and missiles. To strengthen Ukraine’s defences and protect its skies. We are also due to open two further clusters of chapters in the negotiations. The momentum is real. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 11, 2026

“L’Ucraina – ha dichiarato ancora Von der Leyen – sarà al centro del Consiglio europeo di questa settimana. Discuteremo del suo fabbisogno di finanziamenti per l’anno a venire e di come mobilitare un nuovo sostegno globale. Questa settimana, l’Ue fornirà anche ulteriori finanziamenti per droni e missili, per rafforzare le difese dell’Ucraina e proteggere i suoi cieli. Dovremmo inoltre aprire altri due gruppi di capitoli nei negoziati. Lo slancio è reale”, ha concluso.