Ex Ilva, oggi lo sciopero. Bucci: “Da Genova messaggio chiaro contro chiusura Cornigliano”

È iniziato in tutti i siti dell’ex Ilva lo sciopero di 24 ore indetto la settimana scorsa dai sindacati dopo l’incontro a Palazzo Chigi, che non ha sciolto i nodi riguardanti lo stabilimento siderurgico. Tra gli impianti coinvolti ci sono anche quelli di Novi Ligure e Genova.

“Il messaggio che arriva da qui deve essere molto chiaro: non vogliamo la chiusura della fabbrica, che è importante continui a lavorare“, ha affermato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto in occasione dello sciopero dei lavoratori dell’ex Ilva di Genova Cornigliano. “Parliamo di uno stabilimento che realizza un prodotto molto richiesto dal mercato e sarebbe assurdo non essere in grado di continuare a produrlo. Nel mondo c’è grande disponibilità di coils e nei giorni scorsi ho chiesto sia al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano sia al ministro Adolfo Urso di prevederne l’acquisto per garantire le forniture ai nostri stabilimenti. È fondamentale avere un progetto che assicuri la continuità produttiva. Non condivido assolutamente l’ipotesi di una chiusura delle fabbriche di Genova e Novi Ligure: sarebbe irrazionale fermare impianti che realizzano prodotti richiesti dal mercato e che possono continuare a essere produttivi. La situazione di Taranto è diversa, anche per le questioni legate alla magistratura, ma questo non deve compromettere il futuro degli altri stabilimenti. Faremo tutto il possibile affinché si possa continuare a lavorare, per l’economia della Liguria e per garantire l’occupazione”.

A Genova scatta il corteo, operai in marcia verso la Prefettura

Dopo l’assemblea iniziata alle 7 alle portinerie dello stabilimento di Cornigliano, i lavoratori si sono mossi in corteo verso la Prefettura di Genova. Lo scioperi arriva come prima risposta alla prospettiva avanzata dai commissari di uno stop anche agli stabilimenti del Nord insieme alla chiusura dell’area a caldo di Taranto. “Decisione scellerata”, l’hanno definita lavoratori e sindacati, per una città – Genova – e uno stabilimento che ha già traguardato da anni la riconversione ecologica. Tra Liguria, Novi Ligure e Racconigi sono a rischio 1150 posti di lavoro. In corteo anche la sindaca di Genova Silvia Salis, che ha portato la sua solidarietà e vicinanza agli operai. Possibili ripercussioni sul traffico tra Cornigliano e Sampierdarena per il passaggio della manifestazione.

Pd: “Al fianco dei lavoratori, Genova Cornigliano non deve chiudere”

I deputati liguri del Partito Democratico Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Luca Pastorino hanno partecipato al corteo delle lavoratrici e dei lavoratori dell’ex Ilva di Genova Cornigliano, scesi in piazza per difendere il futuro dello stabilimento e protestare contro il rischio di fermata degli impianti, prevista per il 14 novembre.

“Siamo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori in una battaglia che riguarda il lavoro, la dignità delle persone e il futuro industriale di Genova. Non possiamo accettare che uno stabilimento con competenze, capacità produttive e mercato venga fermato per mancanza di materie prime. Non staremo fermi e non lasceremo che Cornigliano venga condannata alla chiusura”, hanno dichiarato i deputati dem. “La situazione richiede risposte immediate, non altri rinvii. Il governo e i commissari straordinari devono individuare tutte le soluzioni necessarie per garantire l’approvvigionamento di coils e bramme e sospendere la procedura di fermata. Non si possono mettere a rischio migliaia di posti di lavoro lungo la filiera. Dietro ogni posto di lavoro ci sono persone, famiglie e un patrimonio di professionalità che Genova non può permettersi di disperdere. La mobilitazione di oggi dimostra che il territorio non intende rassegnarsi. Chiediamo al governo di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità e di garantire la continuità produttiva e occupazionale di Cornigliano. Servono un piano industriale credibile e impegni concreti”, hanno concluso.

De Palma (Fiom): “Non ci fermeremo finché non avremo risposte”

“Siamo partiti e non ci fermeremo fino a quando non avremo risposte. Il Governo metta le risorse perché non vogliamo essere cassintegrati ma vogliamo essere rispettati come lavoratori”, ha scritto su Facebook Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil. “Noi abbiamo sempre lottato in tutti i modi e ci abbiamo messo la faccia con scioperi, manifestazioni e azioni legali per produrre acciaio, salvaguardando salute e ambiente. Per questo non si può aspettare la Cassazione o una gara che dura da anni. Serve una società partecipata pubblica per realizzare un piano straordinario per tenere in marcia tutti gli impianti a freddo a Taranto, Genova e Novi Ligure, Racconigi salvaguardando anche gli altri stabilimenti”, ha aggiunto De Palma, per il quale inoltre “sono necessari interventi di manutenzione in tutte le aree per la sicurezza e la salute, per salvaguardare il reddito dei lavoratori e decarbonizzare la produzione, occorre bonificare e investire. Per tutto questo non bisogna mandare a casa le persone ma farle lavorare. Uniamoci per il rispetto e la dignità”, ha concluso il leader del sindacato.

Fiom Taranto: “Non possiamo pagare le scelte sbagliate della politica”

“Questa è la prima mobilitazione che mettiamo in campo, da Taranto a Genova, a Novi, a Racconigi. In tutta Italia oggi i lavoratori dell’ex Ilva scendono per le strade, si mobilitano per rivendicare un futuro diverso. Negli incontri che abbiamo fatto, l’ultimo, drammatico, rispetto all’emergenza che sta per avvenire qui a Taranto, rispetto al fatto che stanno per chiudere tutti gli stabilimenti, siamo riusciti a scongiurare i licenziamenti ma non basta. Non basta se non c’è una prospettiva, la risposta non può essere soltanto un periodo di cassa integrazione lungo”, ha dichiarato il segretario generale della Fiom-Cgil di Taranto, Francesco Brigati, intervenendo nell’ambito dello sciopero dei lavoratori Ex Ilva. “Noi non possiamo pagare per le scelte sbagliate della politica e di tutti i governi che si sono succeduti in questi anni“, ha aggiunto. “Noi vogliamo una garanzia dal punto di vista di quelle che sono le misure straordinarie per i lavoratori. Abbiamo necessità di avere delle risposte nell’immediato e abbiamo la necessità di fare sentire la nostra voce. Devono esserci risposte straordinarie, per questo ci mobiliteremo e non ci fermeremo fino a quando non le avremo. Il 13 ottobre ci sarà il Consiglio dei ministri, noi dobbiamo mobilitarci, continuare l’iniziativa di mobilitazione”, ha concluso Brigati.

Uilm Taranto: “La politica esca allo scoperto e ci dica le sue intenzioni”

“A partire da oggi Fim, Fiom, Uilm e Usb hanno dichiarato le prime 24 ore di sciopero, dopo un’assemblea molto partecipata così come non si vedeva da anni. Abbiamo bloccato la ‘bretella dell’Eni’, la 106, l’Appia, per farci riconvocare dal Governo e per autoconvocarci, laddove non arrivasse la convocazione, anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dirci quale sia la propria decisione per Taranto e per tutti i lavoratori“, ha dichiarato Luigi Bennardi, Segretario della Uilm di Taranto.