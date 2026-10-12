Ucraina, Ue adotta maxi pacchetto di sanzioni contro Mosca – La diretta

Arriva la prima risposta europea dopo l’accordo tra Stati Uniti e Russia sul diesel. Questa mattina, i ministri degli Esteri europei riuniti in Consiglio hanno adottato quasi 1.600 nuove sanzioni contro il complesso militare-industriale russo. “Si tratta del più ampio ampliamento della nostra lista di sanzioni dall’inizio della guerra scatenata dalla Russia”, ha scritto su X l’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas.

EU Foreign Ministers just adopted nearly 1,600 new sanctions listings targeting Russia’s military-industrial complex. This is the single largest expansion of our sanctions list since Russia started its war. Europe is again showing a united front. More than half are connected to the production chain for ballistic missiles. We are making it significantly harder, slower and more expensive for Russia to produce the weapons it uses to kill Ukrainians. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 12, 2026

Intanto il presidente Zelensky promette una risposta militare netta se Mosca violerà il cessate il fuoco energetico annunciato da Donald Trump su Truth.