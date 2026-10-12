Ucraina, Ue adotta maxi pacchetto di sanzioni contro Mosca – La diretta

Arriva la prima risposta europea dopo l’accordo tra Stati Uniti e Russia sul diesel. Questa mattina, i ministri degli Esteri europei riuniti in Consiglio hanno adottato quasi 1.600 nuove sanzioni contro il complesso militare-industriale russo. “Si tratta del più ampio ampliamento della nostra lista di sanzioni dall’inizio della guerra scatenata dalla Russia”, ha scritto su X l’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas.
EU Foreign Ministers just adopted nearly 1,600 new sanctions listings targeting Russia’s military-industrial complex. This is the single largest expansion of our sanctions list since Russia started its war. Europe is again showing a united front. More than half are connected to the production chain for ballistic missiles. We are making it significantly harder, slower and more expensive for Russia to produce the weapons it uses to kill Ukrainians.— Kaja Kallas (@kajakallas) October 12, 2026
Intanto il presidente Zelensky promette una risposta militare netta se Mosca violerà il cessate il fuoco energetico annunciato da Donald Trump su Truth.
Punti chiave
- Comandante Nato in Europa: "Se attaccati siamo pronti a combattere, adesso"
- Paramonov: "Decine di italiani combattono al fianco forze Kiev"
- Cremlino: "Pronti a tregua in giorno voto se Zelensky convoca elezioni"
- Costa: "Ue unita su sostegno a Kiev, avanti con pressione su Russia"
- Cremlino: "Non vogliamo una spaccatura tra Usa ed Europa"
- Ue: "Su tregua energetica attendiamo segnali concreti da Russia"
- Ue: "Avanti con stop import fossili da Russia, non alimentiamo guerra"
- Cremlino: "Colpiti da sforzi dei negoziatori Usa"
- Cremlino a Zelensky: "Noi vogliamo pace duratura, non tregua"
- Cremlino: "Tregua energetica? Contatti in corso"
“In caso di attacco, siamo pronti a combattere immediatamente, ma non per questo abbassiamo la guardia: continueremo a prepararci e ad addestrarci ogni singolo giorno, diventando sempre più pronti, domani e nei giorni a venire. Prepararsi a combattere secondo questa teoria della vittoria significa, innanzitutto, vincere in fase di difesa; ma dimostrare la nostra prontezza è fondamentale anche per prevenire i conflitti. Mostrare di essere pronti ad agire secondo la nostra teoria della vittoria è, di conseguenza, la chiave per vincere sul piano della deterrenza. E, in quanto alleanza difensiva, deve essere chiaro a tutti che mantenere una deterrenza efficace e credibile è esattamente il nostro obiettivo”. Lo dice il comandante supremo delle forze alleate della Nato in Europa, Alexus G. Grynkewich, al Varsavia Security presentando la ‘Teoria della vittoria: come conseguire il successo militare contro la Russia in termini di deterrenza e difesa?’. “Ogni attività, ogni esercitazione e ogni zloty, euro, dollaro, lira, sterlina o corona che investiamo contribuisce a questo scopo. La nostra teoria della vittoria ci consente di concentrare gli sforzi per dimostrare di essere pronti a bloccare, indebolire e spezzare l’avversario”, aggiunge. “Le nostre forze terrestri schierate sul fianco orientale – precisa – si addestreranno e dimostreranno la loro capacità di bloccare qualsiasi attacco. Le nostre forze aeree e navali si addestreranno e dimostreranno la capacità di acquisire e mantenere la libertà di manovra, nonché di generare effetti multidominio per fiaccare ulteriormente qualsiasi attacco. Investiremo in capacità di attacco di precisione a lungo raggio — sia di fascia alta che più accessibili —, in reti di sensori e in un “cloud” per le operazioni belliche, al fine di rafforzare la nostra capacità di spezzare qualsiasi sistema bellico avversario, rendendolo impotente e incapace di proseguire l’attacco”.
Insieme alle forze armate di Kiev starebbero combattendo anche “mercenari” di cittadinanza italiana. Lo ha affermato in un’intervista alla Tass l’ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov. “Stando a quanto riportato dai mezzi d’informazione, si tratterebbe di alcune decine di ‘poveri disgraziati’, il cui destino è tutt’altro che invidiabile”, ha aggiunto. Secondo il diplomatico “purtroppo, in Italia non è stata ancora compresa la vera natura dell’ideologia aggressiva del nazionalismo ucraino che ha condotto questo territorio dell’ex Unione Sovietica al conflitto fratricida interno del 2014 e che ha reso necessaria, nel 2022, l’attuazione da parte russa dell’Operazione Militare Speciale in Ucraina per porre fine alle sofferenze della popolazione civile del Donbass e della Novorossija”.
“Se a Kiev vogliono davvero tenere le elezioni” allora il presidente russo Vladimir Putin “sarà pronto in quel giorno a dare l’ordine di non attaccare l’Ucraina”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Interfax.
“Nessuno desidera la pace più dell’Ucraina. L’Ue è unita e ferma nel suo sostegno all’Ucraina e a tutti gli sforzi volti a porre fine alla guerra di aggressione della Russia. Tuttavia, la Russia continua a inasprire il conflitto, intensificando i suoi attacchi sconsiderati contro la popolazione civile e le infrastrutture civili in Ucraina, nonché le sue azioni ibride contro gli Stati membri dell’Ue”. Lo afferma su X il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. “Ciò – aggiunge – non rimarrà senza risposta. Oggi, gli Stati membri dell’Ue hanno adottato quasi 1.600 nuove misure restrittive contro il complesso militare-industriale russo: si tratta del più grande ampliamento del nostro elenco di sanzioni da quando la Russia ha lanciato l’invasione su vasta scala dell’Ucraina. Le azioni della Russia non scalfiranno la nostra determinazione. Continueremo ad aumentare la pressione finché la Russia non si siederà al tavolo dei negoziati e non dimostrerà un impegno concreto a porre fine alla guerra”.
La parte russa “non cerca una spaccatura tra Stati Uniti ed Europa” sul conflitto in Ucraina, Mosca “sta cercando soluzioni che permettano di raggiungere una soluzione pacifica”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un briefing con i giornalisti, secondo quanto riporta la Tass.
La Ue ha ribadito il proprio sostegno “a una tregua energetica, iniziativa annunciata anche dal presidente Trump. Accoglieremmo con grande favore una simile tregua. Resta ora da vedere se si concretizzerà effettivamente; purtroppo, al momento non sembra essere così”. Lo dice la prima portavoce della Commissione europea Paula Pinho nel briefing quotidiano con la stampa. “Il presidente Zelensky – aggiunge – ha ribadito ancora una volta la propria disponibilità ad aderire a tale tregua. Attendiamo segnali concreti anche dalla Russia, che tuttavia non stanno arrivando, dato che gli attacchi sono proseguiti anche durante il fine settimana. Continueremo quindi a collaborare con i nostri partner, inclusi gli Stati Uniti, per porre fine a questa guerra; ne sono un esempio recente i colloqui svoltisi venerdì a Miami”.
“Stiamo riducendo gradualmente la nostra dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili dalla Russia e confermiamo questa linea. Conosciamo fin troppo bene il prezzo da pagare per dipendere dalle importazioni russe. Pertanto, proseguiamo su questa strada. Stiamo eliminando tale dipendenza e non vogliamo assolutamente alimentare la guerra in Ucraina, cosa che l’acquisto di questi combustibili fossili contribuisce a fare”. Lo dice la prima portavoce della Commissione europea Paula Pinho nel briefing quotidiano con la stampa.
Mosca è molto colpita dagli sforzi dei negoziatori statunitensi sull’Ucraina, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “Siamo molto colpiti dagli sforzi dei negoziatori americani, siamo grati per la continuazione di questi sforzi,” ha detto Peskov in un briefing con i giornalisti secondo quanto riporta Tass.
La Russia vuole una pace duratura in Ucraina ed è pronta a fare tutto il necessario per questo, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov durante il briefing con i giornalisti, secondo quanto riporta Tass. “Il Cremlino ha ripetutamente detto: non vogliamo una tregua, vogliamo una pace duratura, e siamo pronti a fare tutto il possibile per questo”, ha affermato Peskov, commentando la dichiarazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha affermato che le elezioni nel paese si potrebbero tenere se Mosca accettasse una tregua di 60 giorni.
Il Cremlino non si è espresso sulla “tregua energetica” annunciata ieri dal presidente Usa Donald Trump e si è limitato a dire che i contatti sono in corso. “I contatti sono in corso. Non appena avremo qualcosa da dire su questo argomento, ve lo comunicheremo sicuramente”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov secondo quanto riporta la Tass.
L’Europa continua a fare tutto il possibile per evitare che la guerra in Ucraina si fermi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La dichiarazione è arrivata dopo che i ministri degli Esteri dell’Ue hanno appena adottato quasi 1.600 nuove misure sanzionatorie contro il complesso militare-industriale russo. “Gli europei non fanno chiaramente parte del partito della pace, del partito che cerca una soluzione pacifica. Piuttosto, sono il partito della guerra, e continuano a fare tutto il possibile per tenere vivo questo conflitto”, ha detto Peskov ai giornalisti, secondo quanto riporta Ria Novosti.
“Le sanzioni dell’Unione europea sono e rimangono la risposta giusta” alla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri tedesco durante la conferenza stampa federale a Berlino, ribadendo la determinazione della Germania a mantenere la pressione economica su Mosca. “La Russia continua la sua brutale guerra di aggressione contro l’Ucraina e finanzia questa guerra proprio attraverso i proventi della vendita di petrolio e gas”, ha affermato il portavoce, sottolineando che “la Russia non è un partner commerciale affidabile”. Berlino ha quindi accolto favorevolmente il nuovo pacchetto di misure restrittive europee. “È una buona notizia che oggi queste sanzioni dell’Ue siano state ulteriormente rafforzate con un nuovo intervento, attraverso l’inserimento di 1.600 persone ed entità negli elenchi dei soggetti sanzionati”, ha dichiarato. Il portavoce ha ricordato che la Germania si è resa da tempo indipendente dalle importazioni energetiche russe e che le importazioni dirette e indirette di petrolio russo nell’Ue sono soggette a sanzioni. Inoltre, nell’ambito del piano REPowerEU, l’Unione europea punta a eliminare le restanti importazioni di gas russo entro il 2027. Anche il portavoce del governo federale, Stefan Kornelius, ha ribadito che Berlino, insieme ai partner europei, intende mantenere ferme le decisioni sulle sanzioni contro Mosca, comprese quelle relative alle importazioni di petrolio e gas.
L’allentamento delle sanzioni americane sul petrolio russo rappresenta “un segnale che riduce la pressione su Putin”. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri tedesco durante la conferenza stampa federale a Berlino, commentando la decisione del presidente americano Donald Trump di consentire l’acquisto di diesel dalla Russia attraverso una parziale sospensione delle restrizioni. “Siamo convinti che questo sia il momento giusto per aumentare la pressione sulla Russia, non per diminuirla”, ha affermato il portavoce, sottolineando che la popolazione civile Ucraina ha appena vissuto “una delle settimane più sanguinose dall’inizio della guerra, o quantomeno di quest’anno”, con oltre 150 civili uccisi, tra cui bambini. “Putin non mostra alcuna seria volontà negoziale e intensifica i suoi attacchi contro l’Ucraina. Non è il momento di allentare le sanzioni contro la Russia. Al contrario, dobbiamo aumentare ulteriormente la pressione”, ha aggiunto, richiamando le dichiarazioni del ministro degli Esteri Johann Wadephul. Interpellato su come questa posizione sia stata comunicata a Washington, il portavoce non ha fornito dettagli sui colloqui riservati, precisando tuttavia che Berlino mantiene con gli Stati Uniti “uno scambio continuo, stretto e basato sulla fiducia”, soprattutto sui temi della sicurezza europea e della solidarietà all’interno della Nato. “Potete essere certi che la parte americana conosce anche la nostra valutazione della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina e la nostra politica”, ha concluso.
“La decisione sulle elezioni in Ucraina deve essere presa dalla parte Ucraina e non può essere presa dall’esterno”. Lo ha dichiarato il portavoce del governo tedesco, Stefan Kornelius, durante la conferenza stampa federale a Berlino, rispondendo a una domanda sulle richieste del presidente americano Donald Trump di indire nuove elezioni in Ucraina e sulle sue critiche al presidente Volodymyr Zelensky. “Il governo ucraino e il presidente si difendono legittimamente da quasi cinque anni contro una guerra di aggressione”, ha affermato Kornelius, ricordando che Kiev ha più volte preso in considerazione le elezioni come “uno strumento del tutto legittimo e democratico, previsto anche dalla Costituzione”, ma che “la situazione di guerra costituisce un ostacolo”. Interpellato sulla disponibilità espressa da Zelensky a organizzare elezioni in presenza di un cessate il fuoco completo di 60 giorni, il portavoce del ministero degli Esteri tedesco ha dichiarato: “Abbiamo preso atto del fatto che Zelensky abbia affermato che, in presenza di un cessate il fuoco di 60 giorni, sarebbe possibile organizzare elezioni”. Il portavoce ha quindi ribadito che “la decisione sulle elezioni in Ucraina spetta all’Ucraina”, richiamando il contesto della guerra difensiva contro l’aggressione russa, contraria al diritto internazionale.
“Questo è il momento in cui tutto l’Occidente, l’Europa, gli Stati Uniti devono dimostrare a Putin che siamo pronti per una politica di deterrenza con misure ancora più dure, e mi riferisco principalmente alle sanzioni”. Lo ha detto il premier polacco Donald Tusk intervenendo alla conferenza sulla sicurezza di Varsavia. “La Russia vuole distruggere l’attuale architettura di sicurezza in Europa per assicurarsi che il suo dominio torni ai livelli precedenti al 1989. Non abbiamo dubbi al riguardo”, ha aggiunto Tusk.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che occorre porre fine alla guerra nella realtà e non solo su Truth, il social del presidente Usa Donald Trump. “Un cessate il fuoco nel settore energetico e altre misure per ridurre l’escalation e garantire la sicurezza sono davvero necessarie nella realtà, non solo su Truth Social. Dobbiamo porre fine alla guerra della Russia. Dobbiamo garantire la sicurezza. Dobbiamo restare uniti, Europa e Stati Uniti”, ha detto Zelensky intervenendo in collegamento al Forum sulla Sicurezza di Varsavia, secondo quanto riporta Sky News.
Zelensky ha affermato che l’Ucraina ha appreso dai media che Trump aveva raggiunto un accordo con la Russia per un cessate il fuoco nel settore energetico, che prevederebbe una reciproca sospensione degli attacchi contro i siti energetici. Zelensky ha aggiunto di essere disposto a rispettare l’accordo, se Mosca farà altrettanto. “Lo sosteniamo, ma non ho sentito alcuna approvazione di questa proposta da parte russa”, ha aggiunto il leader ucraino. Zelensky ha affermato che l’Ucraina è rimasta “terribilmente sorpresa” quando, in seguito all’annuncio di Trump, la Russia ha colpito numerose infrastrutture energetiche, tra cui una centrale elettrica nella città nord-orientale di Kharkiv, un impianto di produzione di gas e una stazione di servizio civile. “Era chiaro che Putin non legge Truth”, ha detto Zelensky, riferendosi al social di Trump.
“Bisogna sempre concentrarsi sulla propria strategia, e la nostra è molto semplice: sostegno all’Ucraina tramite il prestito da 90 miliardi di euro e un esborso di oltre 5 miliardi di euro avvenuto la scorsa settimana. Sostegno anche sul fronte energetico e militare. Pressione sulla Russia: questo è il secondo pilastro della nostra strategia”. Lo dice il ministro per gli Affari esteri francese Jean-Noel Barrot arrivando al Consiglio Affari esteri a Lussemburgo rispondendo a una domanda sull’accordo sul gasolio raggiunto da Trump e Putin. “Oggi – aggiunge – dimostriamo la nostra determinazione adottando 1.600 nuove misure restrittive e sanzioni contro individui ed entità legati al complesso industriale-militare russo. Il terzo pilastro riguarda la preparazione del terreno per la pace — puntando a un cessate il fuoco — e il sostegno al lavoro in corso della ‘Coalizione dei volenterosi’ per definire le garanzie di sicurezza necessarie a rendere duratura la pace”.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha messo in chiaro che se la Russia non rispetterà la tregua energetica, Kiev risponderà. “Attendiamo i dettagli della conversazione tra americani e russi e attendiamo di vedere quali passi concreti gli americani sono disposti a compiere. Questo cessate il fuoco nel settore energetico può funzionare e può rappresentare un passo importante verso la fine della guerra. A patto che gli americani intervengano concretamente ora e si assicurino che la Russia rispetti il cessate il fuoco nel settore energetico”, ha affermato Zelensky intervenendo in collegamento al Forum sulla Sicurezza di Varsavia, secondo quanto riporta Sky News. Se la Russia non accetterà il cessate il fuoco, l’Ucraina “reagirà”, ha aggiunto. Il leader ucraino ha ribadito l’accusa secondo cui Mosca avrebbe già violato la tregua energetica annunciata da Donald Trump.
“I ministri degli Esteri dell’Ue hanno appena adottato quasi 1.600 nuove misure sanzionatorie contro il complesso militare-industriale russo. Si tratta del più ampio ampliamento della nostra lista di sanzioni dall’inizio della guerra scatenata dalla Russia”. Lo scrive su X l’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas. “L’Europa – aggiunge – mostra ancora una volta un fronte unito. Più della metà di queste misure riguarda la filiera di produzione dei missili balistici. Stiamo rendendo molto più difficile, lento e costoso per la Russia produrre le armi che utilizza per uccidere gli ucraini”.
In risposta alla continua e crescente aggressione della Russia contro l’Ucraina – e in particolare alla sua recente e brutale campagna militare che prende deliberatamente di mira le infrastrutture civili, causando gravi sofferenze alla popolazione – il Consiglio dell’Ue ha adottato oggi ulteriori misure restrittive nei confronti di 1.569 persone ed entità appartenenti al complesso militare-industriale russo. L’elenco concordato comprende 826 aziende russe e 743 dirigenti (amministratori delegati) di tali società. Si tratta del più ampio pacchetto di designazioni mai concordato dall’Ue, che porta a quasi 4.600 il numero totale di soggetti inclusi nel regime sanzionatorio a sostegno dell’integrità territoriale dell’Ucraina. “Oggi l’Ue – afferma Kallas – ha adottato il più vasto pacchetto di sanzioni dal 2022. Quasi 1.600 designazioni colpiscono il complesso militare-industriale russo. Oltre la metà riguarda la filiera produttiva dei missili balistici che la Russia utilizza ogni giorno per uccidere civili ucraini. Bombardare i ponti di Kiev, le navi che trasportano grano e l’Accademia nazionale delle scienze non sono le azioni di un Paese che cerca la pace. Non è il momento di allentare la pressione su Mosca, bensì di aumentarla”. Il pacchetto odierno prende di mira in particolare i fornitori di livello intermedio che costituiscono il ‘cuore’ dell’industria militare russa, generando un fatturato annuo di almeno 20 miliardi di euro e impiegando oltre 250.000 persone.
Le aziende incluse nell’elenco forniscono componenti chiave per alcuni dei sistemi d’arma russi più avanzati, tra cui missili, Uav (droni) e aeromobili. Tali componenti chiave comprendono: elettronica (inclusi semiconduttori, microcircuiti e computer); apparecchiature di comunicazione (radar, antenne e ricetrasmettitori); sistemi aeronautici, satellitari e missilistici; esplosivi e munizioni; sistemi ottici e di navigazione.Le designazioni odierne sono state adottate nell’ambito del quadro delle misure restrittive dell’Ue contro le azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. I soggetti inclusi in questo regime sanzionatorio sono sottoposti al congelamento dei beni ed è vietato mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, ovvero fornirli a loro vantaggio. Inoltre, alle persone fisiche incluse nell’elenco si applica il divieto di ingresso nell’Ue.
Le autorità ucraine hanno segnalato numerosi attacchi russi durante la notte che hanno colpito le infrastrutture energetiche e le aree civili, nonostante la tregua energetica annunciata dal presidente Usa Donald Trump. Oleksandr Hanzha, capo dell’amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, ha affermato che Mosca ha attaccato tre distretti della regione “più di 10 volte” con artiglieria e droni. Gli attacchi hanno provocato incendi nelle zone di Petrykivka e Mykolaiv, nel distretto di Dniprovskyi, ha aggiunto Hanzha in un post su Telegram rilanciato dal Guardian, precisando che non si sono registrati feriti a seguito degli attacchi. I residenti di diverse strade di Izyum, a sud-est di Kharkiv, nell’Ucraina orientale, sono rimasti senza corrente dopo che un attacco russo ha danneggiato le reti elettriche. Nel frattempo, il governatore della regione Ucraina di Zhytomyr, Vitaliy Bunechko, ha riferito che le forze russe stanno “bombardando ripetutamente” il nord della regione “fin dalla sera”. “Le infrastrutture ferroviarie ed energetiche nel distretto di Korosten sono state oggetto di attacchi”, ha aggiunto in un post su Telegram questa mattina, sottolineando che gli incendi sono stati rapidamente domati.
“Oggi includeremo quasi 1.600” persone ed entità “nella lista di sanzioni contro il complesso militare-industriale russo. Si tratterà della più ampia espansione del nostro elenco di sanzioni dall’inizio della guerra da parte della Russia”. Lo dice su X l’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas.