Luciana Littizzetto a Pedro Sánchez: "Se non ti votano in Spagna, vieni qui"

Nella puntata di ‘Che Tempo Che Fa’ di domenica 11 ottobre, Luciana Littizzetto ha dedicato la sua prima, celebre “letterina” della stagione al premier spagnolo Pedro Sánchez. Esordendo con un affettuoso “Pedro, mio amor”, la comica torinese ha ironizzato sulla complicata situazione politica a Madrid dopo lo scioglimento delle Cortes, lanciando un appello diretto al leader iberico: “Se non ti votano in Spagna, vieni qui”. Nel corso del monologo, durante il quale ha citato persino Raffaella Carrà e Julio Iglesias, Littizzetto ha proposto ironicamente a Sánchez di trasferirsi in Italia per diventare il leader del Centrosinistra, sottolineando come con il suo fisico da “macho alfa” e il suo “capello presidential” sarebbe l’unico in grado di tenere unita quella “paella di riformisti, civici, pacifisti ed ex comunisti” che caratterizza la coalizione progressista nostrana. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it)