Riad, nuovo attacco all’aeroporto: un morto e 11 feriti

Nuovo attacco all’aeroporto internazionale di Riad, in Arabia Saudita, dove un proiettile non identificato ha colpito lo scalo provocando un morto e almeno 11 feriti, oltre a danni materiali e un incendio in un terminal. Secondo l’Autorità per l’aviazione civile saudita, la vittima è un cittadino pakistano e i feriti sono stati trasferiti in ospedale. L’episodio arriva dopo una precedente ondata di attacchi attribuiti ai ribelli Houthi, filo-iraniani, che rivendicano raid contro lo spazio aereo e le infrastrutture energetiche del regno. Un altro missile diretto verso il sud dell’Arabia Saudita sarebbe stato invece intercettato e distrutto. Gli Stati Uniti hanno invitato i propri cittadini alla massima cautela nei principali aeroporti del Paese, avvertendo del rischio di cancellazioni, chiusure dello spazio aereo e disagi ai trasporti.