Papa Leone XIV oggi prosegue le sue attività: “Nodulo scoperto durante controlli di routine”

Papa Leone XIV “prosegue la sua attività” della giornata regolarmente. L’annuncio arriva direttamente dalla sala stampa del Vaticano tramite il suo direttore, Matteo Bruni, che questa mattina ha parlato con i giornalisti. La scoperta del nodulo al polmone è arrivata “durante alcuni controlli di routine”, ha aggiunto Bruni.

Ieri è stato lo stesso pontefice ad annunciare alla fine dell’Angelus che dovrà sottoporsi a un intervento, programmato nei prossimi giorni. Si prevede una degenza di 7 giorni; Prevost sarà preso in carico dall’ospedale Gemelli. Il ricovero avverrà “domani in tarda mattinata”.

Il cardinale Semeraro: “Papa ha agito come un padre di famiglia”

Papa Leone XIV, annunciando personalmente l’intervento di rimozione di un nodulo al polmone ha agito “come un padre di famiglia” che “ai figli dice una realtà emersa”, ha detto a “la Repubblica” il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi della Santa Sede. Il porporato ha sottolineato “l’atteggiamento paterno” di Prevost.

Zelensky: “Auguro pronta guarigione al Papa, grato per appelli a pace”

Wishing His Holiness Pope Leo XIV @Pontifex a successful surgery and a swift, full recovery. Our thoughts and prayers are with him, and we hope he will soon be back in good health and strength. Ukraine is deeply grateful to His Holiness for his prayers and his strong, consistent calls for a dignified and durable peace. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2026

“Auguro a Papa Leone una pronta e completa guarigione. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con lui e speriamo che presto possa tornare in buona salute e pieno di forze. L’Ucraina è profondamente grata a Sua Santità per le sue preghiere e per i suoi forti e costanti appelli per una pace dignitosa e duratura“, ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.