Il comandante Nato in Europa: “Se attaccati siamo pronti a combattere, adesso”

A dirlo è Alexus G. Grynkewich, che aggiunge: “Il conflitto non è imminente, ma siamo pronti”

“In caso di attacco, siamo pronti a combattere immediatamente, ma non per questo abbassiamo la guardia: continueremo a prepararci e ad addestrarci ogni singolo giorno, diventando sempre più pronti, domani e nei giorni a venire”. Sono le parole nette del comandante supremo delle forze alleate della Nato in Europa, Alexus G. Grynkewich, e che arrivano dopo l’annuncio di un cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina, mentre l’Unione europea dà l’OK a nuove sanzioni contro Mosca.

“Prepararsi a combattere secondo questa teoria della vittoria significa, innanzitutto, vincere in fase di difesa; ma dimostrare la nostra prontezza è fondamentale anche per prevenire i conflitti. Mostrare di essere pronti ad agire secondo la nostra teoria della vittoria è, di conseguenza, la chiave per vincere sul piano della deterrenza. E, in quanto alleanza difensiva, deve essere chiaro a tutti che mantenere una deterrenza efficace e credibile è esattamente il nostro obiettivo”, ha aggiunto, parlando al Varsavia Security, dove è stata presentata la ‘Teoria della vittoria: come conseguire il successo militare contro la Russia in termini di deterrenza e difesa?‘.

“Ogni attività, ogni esercitazione e ogni zloty, euro, dollaro, lira, sterlina o corona che investiamo contribuisce a questo scopo. La nostra teoria della vittoria ci consente di concentrare gli sforzi per dimostrare di essere pronti a bloccare, indebolire e spezzare l’avversario”, ha dichiarato il comandante Nato. “Le nostre forze terrestri schierate sul fianco orientale – ha precisato – si addestreranno e dimostreranno la loro capacità di bloccare qualsiasi attacco. Le nostre forze aeree e navali si addestreranno e dimostreranno la capacità di acquisire e mantenere la libertà di manovra, nonché di generare effetti multidominio per fiaccare ulteriormente qualsiasi attacco. Investiremo in capacità di attacco di precisione a lungo raggio — sia di fascia alta che più accessibili —, in reti di sensori e in un “cloud” per le operazioni belliche, al fine di rafforzare la nostra capacità di spezzare qualsiasi sistema bellico avversario, rendendolo impotente e incapace di proseguire l’attacco”.

“Vorrei chiarire un punto fondamentale: non ritengo che un conflitto sia imminente o inevitabile. Non lo è”, ha chiosato. “Contribuiamo a evitare i conflitti esprimendo chiaramente le nostre intenzioni difensive e mantenendo canali di comunicazione aperti per risolvere eventuali malintesi e favorire la trasparenza. Tuttavia, la deterrenza richiede anche prontezza operativa bellica; e la prontezza impone di pianificare in funzione di ciò che è possibile, non solo di ciò che è probabile”.

Grynkewich: “Impegno Usa verso alleanza non è da mettere in dubbio”

“Abbiamo truppe americane qui in Polonia. Abbiamo truppe americane schierate lungo il fianco orientale. In ultima analisi, si tratta di una decisione politica su dove dislocare le truppe combattenti, ma credo che nessuno debba mettere in dubbio l’impegno degli Stati Uniti verso questa Alleanza“, ha detto Grynkewich. “Io sono qui. Sono un ufficiale americano inviato qui dal presidente Trump, nominato con l’approvazione del Senato degli Stati Uniti” e “designato al Consiglio del Nord Atlantico per l’incarico che ricopro. Tutto questo è avvenuto per iniziativa del presidente Trump. È una dimostrazione di impegno verso l’Alleanza”.