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lunedì 12 ottobre 2026

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Elezioni midterm 2026, Musk dona 276 milioni di dollari ai repubblicani

Elezioni midterm 2026, Musk dona 276 milioni di dollari ai repubblicani
Elon Musk e Donald Trump, Washington, 8 ottobre 2026 (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
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Lo fa sapere il New York Times. Sarebbe tra le maggiori donazioni nella storia politica statunitense

Il ceo di Tesla e Space X, Elon Musk, ha donato 276 milioni di dollari ai repubblicani in vista delle elezioni di midterm 2026. Ne dà notizia il New York Times. “L’uomo più ricco del mondo è diventato il maggior donatore noto per le elezioni di metà mandato”, scrive il quotidiano statunitense, secondo cui la donazione di Musk per cercare di salvare la maggioranza repubblicana al Senato sarebbe tra le maggiori nella storia politica americana.

Elon Musk è l’uomo più ricco del mondo

Secondo recenti dati riportati da Forbes Italia, il tycoon sudafricano è diventato la prima persona al mondo ad avere un patrimonio di mille miliardi di dollari. Il traguardo è stato raggiunto quando SpaceX è sbarcata in Borsa il 12 giugno. Il 55enne di Pretoria è l’uomo più ricco sulla Terra da maggio 2024, seguito dal fondatore di Google Larry Page e il patron di Amazon Jeff Bezos.

Le 10 persone più ricche del mondo

  1. Elon Musk, ad di Tesla e SpaceX e proprietario di X
  2. Larry Page, fondatore ed ex ad di Google
  3. Jeff Bezos, fondatore e presidente di Amazon
  4. Sergey Brin, fondatore di Google
  5. Michael Dell, fondatore e ceo di Dell Inc.
  6. Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook e ad di Meta
  7. Jensen Huang, fondatore, presidente e ceo di Nvidia
  8. Larry Ellison, fondatore di Oracle 
  9. Bernard Arnault, fondatore, presidente e ceo di LVMH
  10. Warren Buffett, imprenditore
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