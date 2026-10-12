Elezioni midterm 2026, Musk dona 276 milioni di dollari ai repubblicani

Il ceo di Tesla e Space X, Elon Musk, ha donato 276 milioni di dollari ai repubblicani in vista delle elezioni di midterm 2026. Ne dà notizia il New York Times. “L’uomo più ricco del mondo è diventato il maggior donatore noto per le elezioni di metà mandato”, scrive il quotidiano statunitense, secondo cui la donazione di Musk per cercare di salvare la maggioranza repubblicana al Senato sarebbe tra le maggiori nella storia politica americana.

Elon Musk è l’uomo più ricco del mondo

Secondo recenti dati riportati da Forbes Italia, il tycoon sudafricano è diventato la prima persona al mondo ad avere un patrimonio di mille miliardi di dollari. Il traguardo è stato raggiunto quando SpaceX è sbarcata in Borsa il 12 giugno. Il 55enne di Pretoria è l’uomo più ricco sulla Terra da maggio 2024, seguito dal fondatore di Google Larry Page e il patron di Amazon Jeff Bezos.

Le 10 persone più ricche del mondo