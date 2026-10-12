Garlasco, Sempio: “Chiariremo tutto”

“Riusciremo a chiarire tutto appena potremo”. Così Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, al suo arrivo al centro Genomica di Roma dove oggi pomeriggio effettuerà nuove analisi. La difesa del 38enne, rappresentata dagli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti presenterà, con doppio deposito, le controdeduzioni entro il 18 ottobre, dopo la chiusura delle nuove indagini della procura di Pavia sulla morte di Chiara Poggi.

Nel pomeriggio è in programma una riunione dei legali di Sempio insieme ai consulenti della difesa. Il team, al lavoro dalla chiusura delle nuove indagini lo scorso 28 settembre, deve decidere se e a quali deduzioni dovranno rispondere sulla base degli atti dal fascicolo della Procura di Pavia.

Andrea Sempio a Roma, 12 ottobre 2026 (foto di Cecilia Fabiano/LaPresse)

Taccia: “Presenteremo memorie e controdeduzioni”

L’avvocata Taccia nei giorni scorsi ha affermato che la difesa del 38enne di Vigevano presenterà memorie e controdeduzioni. “La giustizia funziona e ha voglia di capire”, anche se ultimamente si è teso a confondere il “disvalore morale con il disvalore giuridico“. “Se tanti ci fermano per strada per chiederci quando andremo in aula, significa che la fiducia in un giudice terzo e imparziale ancora c’è”, ha detto la legale intervenendo al “Rumore Festival” di Fanpage.

Cataliotti: “Rinvio a giudizio? Difendiamo Sempio minuto per minuto”

“Pensiamo a difendere Andrea Sempio minuto per minuto e a farlo uscire da questa vicenda processuale il prima possibile“, ha detto a LaPresse Liborio Cataliotti, avvocato di Sempio, fuori dal centro Genomica di Roma, in merito a un possibile rinvio a giudizio del 38enne, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, per il quale è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima. “Il prima possibile – spiega – significa non dare per scontato che il rinvio a giudizio venga accolto. Il rischio evidentemente c’è e i processi possono anche sfociare in assoluzioni, ma noi vorremmo vincerlo prima”.

Cataliotti: “Nostre analisi decisive per scagionare Sempio”

“Le nostre analisi saranno ponderate hanno un alto tasso di scientificità, come ci è stato giustamente richiesto dalla Procura della Repubblica, cui daremo ampia soddisfazione non tanto per l’esito, ma per il substrato di scienza che le caratterizza”, ha detto ancora Cataliotti a LaPresse. “Riteniamo che siano decisive, una specialmente, per scagionare Andrea Sempio. Quando dico ponderate mi riferisco non solo alla fatica, ma proprio all’entità delle consulenze perché sono consulenze di 70, 80, 100 pagine, quindi parliamo di un lavoro mastodontico e molto serio”. La presenza del suo assistito a Roma “è una sua scelta”. “Non era programmata e l’avevo anche detto, io l’ho saputo stamattina, ma è anche giusto perché a lui piace sentire anche le opinioni tecniche”.

Cataliotti: “Revisione per Stasi dovrebbe essere preludio a eventuale processo”

“La revisione deve essere il preludio, deve precedere il processo eventuale, fosse anche solo un processo che evapori in udienza preliminare a carico di Andrea Sempio, ma deve venire prima perché altrimenti il sistema salta”, ha aggiunto l’avvocato in merito all’ipotesi della revisione del processo a carico di Stasi.

Se una sentenza passata in giudicato “può essere susseguita” da un altro processo a carico di un altro indagato, “prima di essere revisionata e cancellata”, “il sistema processuale penalistico salta”. Nel caso specifico, si potrebbe creare una situazione in cui per un reato “monosoggettivo”, come nel caso dell’omicidio potrebbe esserci un “doppio giudicato”. “Se manca una norma che regolamenti il caso specifico, rispondo che è vero ed è il motivo per il quale chiederemo che la questione venga rimessa alla Corte Costituzionale, a meno che non ci sia prima l’istanza di revisione di Stasi”.

Un elemento che “a me sembra terribilmente razionale”. “È logico che una revisione preceda l’eventuale e non auspicato processo di Sempio, altrimenti il paradosso sarebbe, pensando al peggio, che possa essere condannato Andrea Sempio e non ci fosse la revisione della condanna di Stasi. Un paradosso, lo capisce l’uomo della strada, lo capisce il cittadino, non c’è bisogno di essere giuristi per comprenderlo e ciascuno dei due potrebbe chiedere la revisione del proprio processo fondandola sulla sentenza di condanna dell’altro”.